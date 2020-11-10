Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции
31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com.
Фото: НФК «Крумкачы»
Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.
В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
08:11 10/11/2020
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