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Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции

31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» и бывший игрок «Крумкачей» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Фото: НФК «Крумкачы»

Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.

В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
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