Футболиста Романа Гаева оштрафовали за участие в акции

Фото: НФК «Крумкачы»





Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.





В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.