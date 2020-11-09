Белорусский боец победил канадца на турнире UFC
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил канадца Таннера Босера на турнире UFC Vegas 13 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Бой продлился все три раунда. 41-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей — 29−28, 29−28, 29−28, пишет sport.tut.by
Отметим, что этот выигрыш стал 30-м в карьере Орловского при 19 поражениях. У 29-летнего Босера 19 побед и семь поражений.
20:06 09/11/2020
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