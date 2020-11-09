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УЕФА отреагировал на скандал с интимным видео Дзюбы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на скандал с утечкой интимного видео капитана сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В союзе не стали комментировать общественный резонанс, невызов игрока в сборную России и лишение капитанской повязки в клубе. УЕФА назвал случившееся «внутренним вопросом».

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока.
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