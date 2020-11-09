COVID-19? Вудкрофт не полетел с минским "Динамо" на гостевые матчи "по состоянию здоровья"
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт не полетел с минским "Динамо" на гостевые матчи с "Сибирью", "Амуром" и "Барысом".
Специалист не смог отправиться с командой на выезд по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба "Динамо".
Вудкрофт ранее отбыл карантин из-за коронавируса, командой в его отсутствие руководил коуч "Динамо-Молодечно" Константин Кольцов.
Источник: pressball.by
17:17 09/11/2020
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