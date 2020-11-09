Как сообщает источник, новым наставником клуба станет беларус Алексей Бага.





39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет заключен в конце ноября на два года с опцией продления.





На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.