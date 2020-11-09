СМИ: Алексей Бага возглавит «Актобе». Контракт будет заключен на два года
«Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после возвращения в КПЛ.
Как сообщает источник, новым наставником клуба станет беларус Алексей Бага.
39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет заключен в конце ноября на два года с опцией продления.
На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.
Источник: tribuna.com
14:26 09/11/2020
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