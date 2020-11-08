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Задержан экс-защитник «Крумкачоў» Роман Гаев

31-летний белорусский защитник могилевского «Дняпро», бывший футболист «Крумкачоў» Роман Гаев задержан сегодня на акции протеста.


В настоящий момент Роман находится в Центральном РУВД.

Ранее футболист высказывался о протестах:

Роман Гаев о мирных протестах: «И если у нас получится вот так красиво и мирно перевернуть страницу, то это станет визитной карточкой Беларуси!»

Напомним, сегодня сообщалось о задержании спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина. Их задержали, когда молодые люди находились в автомобиле на парковке.
Tribuna
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