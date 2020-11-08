Задержан экс-защитник «Крумкачоў» Роман Гаев
31-летний белорусский защитник могилевского «Дняпро», бывший футболист «Крумкачоў» Роман Гаев задержан сегодня на акции протеста.
В настоящий момент Роман находится в Центральном РУВД.
Ранее футболист высказывался о протестах:
Роман Гаев о мирных протестах: «И если у нас получится вот так красиво и мирно перевернуть страницу, то это станет визитной карточкой Беларуси!»
Напомним, сегодня сообщалось о задержании спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина. Их задержали, когда молодые люди находились в автомобиле на парковке.
21:28 08/11/2020
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