В Минске выставили на продажу физкультурно-оздоровительный центр на улице Богдановича
В Минске на улице Богдановича на аукцион выставили физкультурно-оздоровительный центр. Соответствующий лот появился на сайте Конфиската.
Спортивный комплекс находится по адресу ул. Максима Богдановича, 78−1Н. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-699 925 имеет общую площадью 455,0 кв.м.
Стоимость одного квадратного метра — 1365 рублей. Начальная стоимость продажи всего комплекса — 621.108 рублей ($ 237.490 по курсу Нацбанка).
Дата проведения аукциона — 26.11.2020 в 15.00.
19:39 08/11/2020
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