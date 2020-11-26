+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске выставили на продажу физкультурно-оздоровительный центр на улице Богдановича

В Минске на улице Богдановича на аукцион выставили физкультурно-оздоровительный центр. Соответствующий лот появился на сайте Конфиската.


Спортивный комплекс находится по адресу ул. Максима Богдановича, 78−1Н. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-699 925 имеет общую площадью 455,0 кв.м.

Стоимость одного квадратного метра — 1365 рублей. Начальная стоимость продажи всего комплекса — 621.108 рублей ($ 237.490 по курсу Нацбанка).


Дата проведения аукциона — 26.11.2020 в 15.00.
realt.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]