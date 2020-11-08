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Дзюба попал в скандал - его исключили из состава сборной на ноябрьские матчи

Игрок Зенита попал в скандал из-за интимного видео


Артем Дзюба пока не прокомментировал видео, но спустя несколько часов после появления видео закрыл свой Instagram с 1,2 млн подписчиков.

Нападающий питерского Зенита, а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре крупного скандала. В Сеть попало видео, на котором очень похожий на него человек занимается самоудовлетворением.

По данным российский СМИ, в полной версии ролика на заднем фоне слышен голос телеведушей Матч ТВ Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.

Сам футболист и клуб пока не прокомментировал видео, но Зенит после появления этого видео отключил комментарии на официальных страницах клуба в соцсетях.

Сам Дзюба спустя несколько часов после появления видео закрыл свой Instagram (1,2 миллиона подписчиков) и отключил комментарии – их не могут оставить даже те пользователи, которые подписаны на игрока, пишет telegraf.by

По данным СМИ, это не первый сексуальный скандал с участием футболиста Зенита. В июле в интернете появилось видео Дзюбы и его партнера по клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.
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