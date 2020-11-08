Задержаны Кравченко, Ганин и Хижинкова
Легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин были задержаны сегодня. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска.
По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками «хочешь как на Украине?» и «а что ты, #### [нехороший человек], себе думал!?». Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками.
На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.
Напомним, Кравченко одним из первых подписал письмо за честные выборы и против насилия. Ганин также входит в число подписантов. Оба спортсмена входят в Свободное объединение спортсменов SOS_BY.
Сообщается также, что задержана бывший пресс-секретарь Брестского "Динамо" модель Ольга Хижинкова.
16:22 08/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение