Задержаны Кравченко, Ганин и Хижинкова

По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками «хочешь как на Украине?» и «а что ты, #### [нехороший человек], себе думал!?». Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками.





На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.





Напомним, Кравченко одним из первых подписал письмо за честные выборы и против насилия. Ганин также входит в число подписантов. Оба спортсмена входят в Свободное объединение спортсменов SOS_BY.





Сообщается также, что задержана бывший пресс-секретарь Брестского "Динамо" модель Ольга Хижинкова.