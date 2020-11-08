+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержаны Кравченко, Ганин и Хижинкова

Легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин были задержаны сегодня. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска.

По свидетельствам очевидцев, задержание происходило жестко и сопровождалось криками «хочешь как на Украине?» и «а что ты, #### [нехороший человек], себе думал!?». Руки спортсменам сразу затянули строительными стяжками.

На данный момент местонахождение Кравченко и Ганина неизвестно.

Напомним, Кравченко одним из первых подписал письмо за честные выборы и против насилия. Ганин также входит в число подписантов. Оба спортсмена входят в Свободное объединение спортсменов SOS_BY.

Сообщается также, что задержана бывший пресс-секретарь Брестского "Динамо" модель Ольга Хижинкова.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]