Снытина, Лихтарович, Тарасова, Брич и Мосько попали в расширенный состав сборной Беларуси. Все они подписали письмо за честные выборы

Женская сборная Беларуси по баскетболу в ближайшие дни должна была продолжить квалификацию на чемпионат Европы-2021. Домашний матч с Польшей должен был пройти в Турции 12 ноября. Но матч был отменен из-за того, что в белорусской команде выявлен коронавирус.