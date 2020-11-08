Снытина, Лихтарович, Тарасова, Брич и Мосько попали в расширенный состав сборной Беларуси. Все они подписали письмо за честные выборы
Женская сборная Беларуси по баскетболу в ближайшие дни должна была продолжить квалификацию на чемпионат Европы-2021. Домашний матч с Польшей должен был пройти в Турции 12 ноября. Но матч был отменен из-за того, что в белорусской команде выявлен коронавирус.
Как удалось узнать Tribuna.com, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Анна Брич и Арина Мосько попали в расширенный состав сборной на матч с польками и могли сыграть в Стамбуле. Все они подписали открытое письмо спортивного сообщества за честные выборы и против насилия силовиков.
11:52 08/11/2020
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