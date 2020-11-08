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Игроки «Городеи»: "Ростик, мы с тобой"

Футболист Ростислав Шавель был задержан на акции протеста.

Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции протеста, передает «Трибуна».


Напомним, что форвард был арестован на 13 суток.

Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.

Фото с сайта BY.TRIBUNA.COM
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