Игроки «Городеи»: "Ростик, мы с тобой"

Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции протеста, передает «Трибуна».









Напомним, что форвард был арестован на 13 суток.





Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.





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