Игроки «Городеи»: "Ростик, мы с тобой"
Футболист Ростислав Шавель был задержан на акции протеста.
Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции протеста, передает «Трибуна».
Напомним, что форвард был арестован на 13 суток.
Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.
Фото с сайта BY.TRIBUNA.COM
11:16 08/11/2020
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