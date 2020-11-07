В Минске устроили забег с пианино весом 200 кг

С акустическим пианино по стадиону пробежались дважды. Те, кто хотел уменьшить нагрузку, брали синтезаторы.





— Все инструменты после забега остались целыми, — уточнили организаторы. — Пианино немножко пострадало уже потом, когда с ним фотографировались.





В перерывах между забегами на клавишных могли сыграть все желающие.