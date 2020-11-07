В Минске устроили забег с пианино весом 200 кг
7 ноября в Минске на стадионе БГПУ провели нестандартный забег: участники несли акустическое пианино весом 200 кг. Спортивно-музыкальный праздник посвятили Международному дню пианиста. По словам организаторов, это был первый забег с пианино в мире, пишет HEALTH.TUT.BY
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С акустическим пианино по стадиону пробежались дважды. Те, кто хотел уменьшить нагрузку, брали синтезаторы.
— Все инструменты после забега остались целыми, — уточнили организаторы. — Пианино немножко пострадало уже потом, когда с ним фотографировались.
В перерывах между забегами на клавишных могли сыграть все желающие.
17:18 07/11/2020
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