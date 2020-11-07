Игроки «Спутника» в Лиде радуются выходу в элиту. Скриншот трансляции матча





Таким образом, впервые с 2001 года, клуб из Речицы может снова сыграть в Высшей лиге. В 2021 году Гомельскую область могут представлять сразу три команды.





«Спутник» набирает 52 очка за два тура до финиша Первой лиги. Команда имеет несколько матчей в запасе, так как пропускала их из-за коронавируса.





Речицкий клуб уже не опустится ниже второго места. У идущего на втором месте «Гомеля» 45 очков, на третьем месте расположились «Крумкачы», на их счету 43 балла.





В последний раз Речицу в Высшей лиге представлял клуб «Речица-2014».





«Спутник» образовался в 2017 году. В 2017 и 2018 годах команда выступал во Второй лиге.





В 2018 году команда занял 3-е место, но благодаря объединению могилевского «Днепра» и минского «Луча», получила место в первой лиге на сезон 2019 года.





Первый год в Первой лиге «Спутник» завершил на 6-м месте.





Основной спонсор команды деревообрабатывающее предприятие «Речицадрев».