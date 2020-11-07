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Спустя 19 лет. Клуб из Речицы досрочно завоевал путевку в Высшую лигу белорусского футбола

Лидер Первой лиги речицкий «Спутник» обыграл «Лиду» и досрочно завоевал путевку в элиту белорусского футбола. Единственный гол в матче забил Алексей Кравченко, пишет SPORT.TUT.BY 

Игроки «Спутника» в Лиде радуются выходу в элиту. Скриншот трансляции матча

Таким образом, впервые с 2001 года, клуб из Речицы может снова сыграть в Высшей лиге. В 2021 году Гомельскую область могут представлять сразу три команды.

«Спутник» набирает 52 очка за два тура до финиша Первой лиги. Команда имеет несколько матчей в запасе, так как пропускала их из-за коронавируса.

Речицкий клуб уже не опустится ниже второго места. У идущего на втором месте «Гомеля» 45 очков, на третьем месте расположились «Крумкачы», на их счету 43 балла.

В последний раз Речицу в Высшей лиге представлял клуб «Речица-2014».

«Спутник» образовался в 2017 году. В 2017 и 2018 годах команда выступал во Второй лиге.

В 2018 году команда занял 3-е место, но благодаря объединению могилевского «Днепра» и минского «Луча», получила место в первой лиге на сезон 2019 года.

Первый год в Первой лиге «Спутник» завершил на 6-м месте.

Основной спонсор команды деревообрабатывающее предприятие «Речицадрев».
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