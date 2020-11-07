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Перед вылетом в Грецию у 8 человек в женской сборной по баскетболу диагностирован коронавирус

У восьми человек в женской сборной по баскетболу диагностирован коронавирус. Эту информацию подтвердила главный тренер команды Наталья Трофимова, пишет Tut.by.


Команда завтра должна отправиться в Грецию на матчи квалификации Евробаскета-2021, и пока, по словам тренера, у нее нет информации, что вылет может не состояться — команда готовится к играм.

Тем не менее по правилам ФИБА (Международной федерации баскетбола), они должны уведомить эту организацию о случаях COVID-19 в команде. Сегодня туда будет отправлено письмо, и далее федерация может принять какое-либо решение об участии команды в матчах квалификации.
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