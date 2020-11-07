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Парфенович: «Президентом я назову того, кто спокойно сможет выйти на улицу, пообщаться с народом в кафе. А тот, кто окружил себя миллионом охранников, разве президент?»

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Владимир Парфенович в мощном интервью Tribuna.com рассказал о том, чем сейчас занимается, а также предположил, что президент не должен скрываться от своего народа.


– Землю копаю, готовлюсь в следующем году купить кур, коз и корову. Не фермерское хозяйство, просто люблю свое молоко :).

– Мыслей уехать из страны нет?

– Если бы хотел, в свое время остался бы в России или Польше, но не считаю, что нужен там кому-то больше, чем здесь. К тому же Беларусь – моя Родина, здесь мои дети. Я останусь тут, в деревне мне хорошо. Пройдет коронавирус, фашизм, который царит в республике, тоже пройдет. И, однозначно, будем мы жить в свободной стране, где будут выполняться законы и Конституция. Она у нас, повторюсь, хорошая, грамотная, просто ее нужно соблюдать. И не обязательно ограничивать сроки президентства.

Можно бесконечно возглавлять страну, если твой народ действительно живет лучше всех в мире. А президентом я назову того, кто спокойно сможет выйти на улицу с одним охранником, пообщаться с народом в кафе. А тот, кто окружил себя миллионом охранников, разве президент? Нет. И если втихаря проводит инаугурацию, значит, за душой у него что-то не то. К народу, к человеку нужно относиться по-человечески. А наша власть так делать не умеет, – сказал Парфенович.
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