



– Землю копаю, готовлюсь в следующем году купить кур, коз и корову. Не фермерское хозяйство, просто люблю свое молоко :).





– Мыслей уехать из страны нет?





– Если бы хотел, в свое время остался бы в России или Польше, но не считаю, что нужен там кому-то больше, чем здесь. К тому же Беларусь – моя Родина, здесь мои дети. Я останусь тут, в деревне мне хорошо. Пройдет коронавирус, фашизм, который царит в республике, тоже пройдет. И, однозначно, будем мы жить в свободной стране, где будут выполняться законы и Конституция. Она у нас, повторюсь, хорошая, грамотная, просто ее нужно соблюдать. И не обязательно ограничивать сроки президентства.





Можно бесконечно возглавлять страну, если твой народ действительно живет лучше всех в мире. А президентом я назову того, кто спокойно сможет выйти на улицу с одним охранником, пообщаться с народом в кафе. А тот, кто окружил себя миллионом охранников, разве президент? Нет. И если втихаря проводит инаугурацию, значит, за душой у него что-то не то. К народу, к человеку нужно относиться по-человечески. А наша власть так делать не умеет, – сказал Парфенович.