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После жалобы родителей бобруйской хоккейной спортшколой занялась прокуратура

Городская прокуратура рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск». Информация об этом появилась в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

Фото: BOBR.by

Родители жаловались на ненадлежащий учебно-тренировочный процесс.

И вот, пресс-служба Генпрокуратуры отчиталась. «В ходе проверки доводов заявителей прокурорские работники установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий…» В частности, надзорный орган выявил недостаточную подготовку хоккеистов-вратарей. И констатировал, что показатели развития хоккейного клуба, выполнялись лишь частично.

Но при этом каких-либо подробностей о зафиксированных фактах недостатков учебно-тренировочного процесса в ответе пресс-службы не сообщалось.

Итогом прокурорской проверки стало привлечение трех должностных лиц ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» к дисциплинарной ответственности.

Также прокурорская пресс-служба отметила, что сейчас необходимая подготовка спортсменов-учащихся уже организована. «К слову, появилась и положительная динамика выступлений команд данной хоккейной школы», — говорится в отчете
"Бобруйский курьер"
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