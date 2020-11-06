После жалобы родителей бобруйской хоккейной спортшколой занялась прокуратура
Городская прокуратура рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск». Информация об этом появилась в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.
Фото: BOBR.by
Родители жаловались на ненадлежащий учебно-тренировочный процесс.
И вот, пресс-служба Генпрокуратуры отчиталась. «В ходе проверки доводов заявителей прокурорские работники установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий…» В частности, надзорный орган выявил недостаточную подготовку хоккеистов-вратарей. И констатировал, что показатели развития хоккейного клуба, выполнялись лишь частично.
Но при этом каких-либо подробностей о зафиксированных фактах недостатков учебно-тренировочного процесса в ответе пресс-службы не сообщалось.
Итогом прокурорской проверки стало привлечение трех должностных лиц ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» к дисциплинарной ответственности.
Также прокурорская пресс-служба отметила, что сейчас необходимая подготовка спортсменов-учащихся уже организована. «К слову, появилась и положительная динамика выступлений команд данной хоккейной школы», — говорится в отчете
21:41 06/11/2020
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