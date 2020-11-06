Спортсменка с «грустного фото» рассказала, почему плакала на встрече с Лукашенко

Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью. Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.