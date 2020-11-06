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У баскетболистки Елены Левченко обнаружили COVID-19

Баскетболистка Елена Левченко заболела COVID-19, об этом она сама сообщила в соцсетях.

Елена Левченко / facebook.com/yelena.leuchanka.7

"У меня подтвердился COVID. Наверное, полгода назад это звучало бы так, будто самая страшная болезнь пришла за тобой. Но сейчас — после всех событий лета и осени — коронавирус воспринимается легче", — написала спортсменка.

Сейчас Левченко находится в Афинах. Она говорит, что сдавала тест на коронавирус перед отлетом из Беларуси и сразу по прилету в Грецию. Результат был отрицательным. А потом как-то вечером она обнаружила, что потеряла обоняние. После этого тест на COVID-19 дал положительный результат, передает "Еврорадио".

"Сейчас температуры нет, вкус у пищи слабо выражен, и есть чувство заложенности носа, хотя дышится хорошо", — отмечает баскетболистка.

Левченко не исключает, что заболеванию поспособствовал ее арест: "Я знаю, что от COVIDа никто не застрахован, но, если иммунитет ослаблен, организм меньше сопротивляем вирусам. Думаю, Окрестина сделало здесь свое дело".

Елена Левченко — подписантка письма спортсменов за новые честные и открытые президентские выборы и прекращение насилия на улицах. Она принимала активное участие в мирных уличных шествиях. За это в октябре она была осуждена и провела 15 суток на Окрестина.
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