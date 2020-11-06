Кто из спортсменов уехал из Беларуси после выборов

После президентских выборов 2020 из Беларуси все чаще начали уезжать представители различных сфер деятельности — от политиков и философов до айтишников и предпринимателей: одни — из соображений безопасности, другие — в поисках новой работы. Спортсмены в этом списке на стали исключением. SPORT.TUT.BY решил вспомнить, кто из белорусских атлетов уже уехал из страны и почему.





Фото из личного архивы Елены Левченко



Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийский игр по плаванию

Куда уехала: в Литву





Почему: ради работы на посту главы Фонда спортивной солидарности и из соображений личной безопасности





— Если бы не уехала [из Беларуси], то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются, — отмечала Герасименя.





Фото из инстаграма Александры Герасимени





Решение о переезде белорусская пловчиха приняла за сутки.





— Конечно, раздумывала, взвешивала за и против. Но происходящее в стране подталкивает к пониманию, что не надо сидеть сложа руки и ждать, когда все нормализуется, надо что-то предпринимать, делать ради этого.





Я ведь не планировала заниматься политикой. Я хочу лишь иметь возможность заниматься своим любимым делом, тренировать детей. Но на данный момент у меня этой возможности нет. Нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой.





Герасименя также рассказала, что Литва уже предложила белорусским спортсменам тренироваться у них и попросила другие страны проявить аналогичную солидарность.

Виталий Гурков, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу

Куда уехал: в Украину





Почему: из соображений безопасности









— Понимаю, что про меня можно придумать любое дело. Я знаю футбольных хулиганов. В 2017 году мой товарищ получил около 10 лет по сфабрикованному делу — за руководство какими-то незарегистрированными организациями. Виталий Пума отсидел около трех лет. В свое время я был в неформальной тусовке, где были хулиганы, анархисты и так далее. Можно легко придумать, что я с ними в одной теме, — говорил Гурков в интервью.





— Я видел статью, где я был выставлен ярым националистом, что в первые дни митингов я подготавливал хулиганов, которые противостояли ОМОНу. При этом это легко могут доказать: есть фотографии, где я с определенными людьми. Я классно подхожу под эту всю тему. Я принял решение, что я иммигрант.





Сейчас Гурков занимается тренерской деятельностью в Киеве. На вопрос, планирует ли боец возвращаться в Беларусь, Виталий отвечает отрицательно.





Елена Левченко, титулованная баскетболистка, дважды представлявшая Беларусь на Олимпиадах

Куда уехала: в Грецию





Почему: на реабилитацию





Фото из личного архивы Елены Левченко





— Я проходила восстановление в Греции еще весной. Там очень хорошая клиника плюс команда, которая была заинтересована меня подписать. На тот момент я отказалась, потому что были на то свои причины.





Но я собиралась на повторную реабилитацию еще в августе, правда, все сместилось из-за коронавируса. Позже у меня появилась возможность потренироваться с греческой командой, проверить себя и свое физическое состояние. Я собиралась лететь туда [в конце сентября] и находилась в очень хорошей форме до [попадания на] Окрестина, — рассказала баскетболистка в интервью You-Tube-каналу «Жизнь-малина».





30 сентября Елена Левченко была задержана в аэропорту перед запланированным вылетом и осуждена на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. В день выхода из ЦИП над Левченко прошел еще один суд, по итогам которого ее оштрафовали на 810 рублей по аналогичной статье.





26 октября стало известно, что Левченко все-таки удалось улететь в Грецию и начать там реабилитацию.



Валентина Зеленкевич, чемпионка Беларуси по триатлону-2019

Куда уехала: в Россию





Почему: в поисках работы





Фото из инстаграма Валентины Зеленкевич





Белорусская триатлонистка лишилась работы в клубе «Tristyle» в августе 2020-го. Она уверена, что причиной послужила ее гражданская позиция и публикации в соцсетях (хотя работодатель уверяет, что они тут ни при чем).





— Я понимаю, что на данный момент триатлона в Беларуси у меня точно не будет. Мой тренер занимает должность директора РЦОП, и все остальные тренеры по триатлону, которых в стране совсем немного, так или иначе с ним связаны. У меня сейчас нет инвентаря, который выдает спортсменам РЦОП. И богатого мужа, которого отправил искать тренер, тоже нет, поэтому купить себе велосипед необходимого уровня, чтобы элементарно тренироваться, я не могу, — говорила триатлонистка после увольнения.





Правда, уже 15 октября Валентина сообщила подписчикам, что при поддержке Фонда спортивной солидарности смогла купить велосипед для тренировок.





Она решила не оставлять свой вид спорта.





— Понимаю, что не хочу расставаться со своей карьерой, ведь она только начинается. Тем более триатлон — достаточно возрастной вид спорта. Поэтому в 21 год слишком рано делать выводы, что мне пора заканчивать и я неперспективная. Нельзя взять и назвать члена национальной сборной, который выполнил мастера, никакущим спортсменом, — отмечала Зеленкевич.





После увольнения Валентина планировала искать новую работу в Москве, «где много триатлонных клубов». В октябре Зеленкевич запустила курс тренировок по плаванию в Минске и Москве.





— К моему большому сожалению, вернуться сейчас в Беларусь я не могу — я в ужасе от государства, мне очень за него стыдно. А еще мне искренне жаль, что некоторые люди позорят нашу страну на всех уровнях, — так триатлонистка подписала октябрьское фото, сделанное на Воробьевых горах.



