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Кто из спортсменов уехал из Беларуси после выборов

После президентских выборов 2020 из Беларуси все чаще начали уезжать представители различных сфер деятельности — от политиков и философов до айтишников и предпринимателей: одни — из соображений безопасности, другие — в поисках новой работы. Спортсмены в этом списке на стали исключением.

Кто из спортсменов уехал из Беларуси после выборов
Фото из инстаграма Валентины Зеленкевич
После президентских выборов 2020 из Беларуси все чаще начали уезжать представители различных сфер деятельности — от политиков и философов до айтишников и предпринимателей: одни — из соображений безопасности, другие — в поисках новой работы. Спортсмены в этом списке на стали исключением. SPORT.TUT.BY решил вспомнить, кто из белорусских атлетов уже уехал из страны и почему.

Фото из личного архивы Елены Левченко


Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийский игр по плаванию

Куда уехала: в Литву

Почему: ради работы на посту главы Фонда спортивной солидарности и из соображений личной безопасности

— Если бы не уехала [из Беларуси], то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются, — отмечала Герасименя.

Фото из инстаграма Александры Герасимени

Решение о переезде белорусская пловчиха приняла за сутки.

— Конечно, раздумывала, взвешивала за и против. Но происходящее в стране подталкивает к пониманию, что не надо сидеть сложа руки и ждать, когда все нормализуется, надо что-то предпринимать, делать ради этого.

Я ведь не планировала заниматься политикой. Я хочу лишь иметь возможность заниматься своим любимым делом, тренировать детей. Но на данный момент у меня этой возможности нет. Нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой.

Герасименя также рассказала, что Литва уже предложила белорусским спортсменам тренироваться у них и попросила другие страны проявить аналогичную солидарность.

Виталий Гурков, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу

Куда уехал: в Украину

Почему: из соображений безопасности


— Понимаю, что про меня можно придумать любое дело. Я знаю футбольных хулиганов. В 2017 году мой товарищ получил около 10 лет по сфабрикованному делу — за руководство какими-то незарегистрированными организациями. Виталий Пума отсидел около трех лет. В свое время я был в неформальной тусовке, где были хулиганы, анархисты и так далее. Можно легко придумать, что я с ними в одной теме, — говорил Гурков в интервью.

— Я видел статью, где я был выставлен ярым националистом, что в первые дни митингов я подготавливал хулиганов, которые противостояли ОМОНу. При этом это легко могут доказать: есть фотографии, где я с определенными людьми. Я классно подхожу под эту всю тему. Я принял решение, что я иммигрант.

Сейчас Гурков занимается тренерской деятельностью в Киеве. На вопрос, планирует ли боец возвращаться в Беларусь, Виталий отвечает отрицательно.

Елена Левченко, титулованная баскетболистка, дважды представлявшая Беларусь на Олимпиадах

Куда уехала: в Грецию

Почему: на реабилитацию

Фото из личного архивы Елены Левченко

— Я проходила восстановление в Греции еще весной. Там очень хорошая клиника плюс команда, которая была заинтересована меня подписать. На тот момент я отказалась, потому что были на то свои причины.

Но я собиралась на повторную реабилитацию еще в августе, правда, все сместилось из-за коронавируса. Позже у меня появилась возможность потренироваться с греческой командой, проверить себя и свое физическое состояние. Я собиралась лететь туда [в конце сентября] и находилась в очень хорошей форме до [попадания на] Окрестина, — рассказала баскетболистка в интервью You-Tube-каналу «Жизнь-малина».

30 сентября Елена Левченко была задержана в аэропорту перед запланированным вылетом и осуждена на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. В день выхода из ЦИП над Левченко прошел еще один суд, по итогам которого ее оштрафовали на 810 рублей по аналогичной статье.

26 октября стало известно, что Левченко все-таки удалось улететь в Грецию и начать там реабилитацию.


Валентина Зеленкевич, чемпионка Беларуси по триатлону-2019

Куда уехала: в Россию

Почему: в поисках работы

Фото из инстаграма Валентины Зеленкевич

Белорусская триатлонистка лишилась работы в клубе «Tristyle» в августе 2020-го. Она уверена, что причиной послужила ее гражданская позиция и публикации в соцсетях (хотя работодатель уверяет, что они тут ни при чем).

— Я понимаю, что на данный момент триатлона в Беларуси у меня точно не будет. Мой тренер занимает должность директора РЦОП, и все остальные тренеры по триатлону, которых в стране совсем немного, так или иначе с ним связаны. У меня сейчас нет инвентаря, который выдает спортсменам РЦОП. И богатого мужа, которого отправил искать тренер, тоже нет, поэтому купить себе велосипед необходимого уровня, чтобы элементарно тренироваться, я не могу, — говорила триатлонистка после увольнения.

Правда, уже 15 октября Валентина сообщила подписчикам, что при поддержке Фонда спортивной солидарности смогла купить велосипед для тренировок.

Она решила не оставлять свой вид спорта.

— Понимаю, что не хочу расставаться со своей карьерой, ведь она только начинается. Тем более триатлон — достаточно возрастной вид спорта. Поэтому в 21 год слишком рано делать выводы, что мне пора заканчивать и я неперспективная. Нельзя взять и назвать члена национальной сборной, который выполнил мастера, никакущим спортсменом, — отмечала Зеленкевич.

После увольнения Валентина планировала искать новую работу в Москве, «где много триатлонных клубов». В октябре Зеленкевич запустила курс тренировок по плаванию в Минске и Москве.

— К моему большому сожалению, вернуться сейчас в Беларусь я не могу — я в ужасе от государства, мне очень за него стыдно. А еще мне искренне жаль, что некоторые люди позорят нашу страну на всех уровнях, — так триатлонистка подписала октябрьское фото, сделанное на Воробьевых горах.
Виктория Ковальчук, SPORT.TUT.BY
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