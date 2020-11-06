«Я здоровый мужик и не могу защитить слабых». Богатырь из Гродно о том, что спортсмены думают о протестах и насилии
Александр Кодис — один из гродненских спортсменов, которые подписали письмо деятелей спорта против насилия. Свою подпись он не отзывает, несмотря на запугивания спортсменов со стороны властей. Силач из Гродно сейчас не ходит на протесты, но продолжает высказывать свое мнение.
Александр Кодис на День города в 2018 году. Фото: Руслан Кулевич
Александр — чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу. Это он в 2018 году толкал 12-тонный троллейбус на День города, а в 2019 году поднялся по «Лестнице любви» с 200-килограммовой штангой. До выборов президента в августе Александр не интересовался политикой. Но когда начались жестокие задержания, он не смог молчать. Спортсмен участвовал в мирных протестах в августе, чтобы поддержать горожан.
После выборов более тысячи беларусских спортсменов подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Они выступили против насилия и фальсификации выборов. Свою подпись поставил и Александр Кодис.
«Ужасная ситуация сегодня в Беларуси. Больше всего расстраивает то, что я здоровый мужик и не могу защитить слабых. Меня предупредили соответствующие люди, чтобы не ходил на протесты и не вмешивался, а то и мной займутся. Но как тут не возмущаться, когда по всей стране задерживают по-зверски. Я был поражен наглым поведением и жесткими задержаниями».
Александр говорит, что многие спортсмены в Гродно возмущаются на тренировках тем, как силовики задерживают мирных людей. Но не все готовы публично об этом говорить или ходить на протесты.
«Я особо не молчал и не молчу, но есть ребята, которые боятся. Это их право. Знаю, что в Гродно хватает и успешных спортсменов, которые поддерживают Лукашенко. Очень хотелось бы с ними пообщаться на тему насилия. Но они стараются держаться от меня подальше, поскольку знают мою позицию. Я подписал открытое письмо, потому что я был всегда против насилия и несправедливости».
Александр говорит, что сегодня в Гродно и обычным гражданам, и спортсменам, для единства не хватает лидера. Он говорит, если люди будут отвечать друг за друга, тогда не будет таких массовых задержаний.
«Если выходить, то всем, а не гнуть пальцы только в зале между собой. Видимо, сходить на протест у кого-то духу не хватает. Я вижу, что настроение у людей не меняется. Думаю, дальше будет больше грубых задержаний, власти сделают всё, чтобы запугать народ. У нас, к сожалению, нет оружия чтобы с ними бороться, но нас больше и пусть они об этом не забывают».
13:50 06/11/2020
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