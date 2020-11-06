



Александр — чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу. Это он в 2018 году толкал 12-тонный троллейбус на День города, а в 2019 году поднялся по «Лестнице любви» с 200-килограммовой штангой. До выборов президента в августе Александр не интересовался политикой. Но когда начались жестокие задержания, он не смог молчать. Спортсмен участвовал в мирных протестах в августе, чтобы поддержать горожан.





После выборов более тысячи беларусских спортсменов подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Они выступили против насилия и фальсификации выборов. Свою подпись поставил и Александр Кодис.





«Ужасная ситуация сегодня в Беларуси. Больше всего расстраивает то, что я здоровый мужик и не могу защитить слабых. Меня предупредили соответствующие люди, чтобы не ходил на протесты и не вмешивался, а то и мной займутся. Но как тут не возмущаться, когда по всей стране задерживают по-зверски. Я был поражен наглым поведением и жесткими задержаниями».





Александр говорит, что многие спортсмены в Гродно возмущаются на тренировках тем, как силовики задерживают мирных людей. Но не все готовы публично об этом говорить или ходить на протесты.





«Я особо не молчал и не молчу, но есть ребята, которые боятся. Это их право. Знаю, что в Гродно хватает и успешных спортсменов, которые поддерживают Лукашенко. Очень хотелось бы с ними пообщаться на тему насилия. Но они стараются держаться от меня подальше, поскольку знают мою позицию. Я подписал открытое письмо, потому что я был всегда против насилия и несправедливости».





Александр говорит, что сегодня в Гродно и обычным гражданам, и спортсменам, для единства не хватает лидера. Он говорит, если люди будут отвечать друг за друга, тогда не будет таких массовых задержаний.





«Если выходить, то всем, а не гнуть пальцы только в зале между собой. Видимо, сходить на протест у кого-то духу не хватает. Я вижу, что настроение у людей не меняется. Думаю, дальше будет больше грубых задержаний, власти сделают всё, чтобы запугать народ. У нас, к сожалению, нет оружия чтобы с ними бороться, но нас больше и пусть они об этом не забывают».