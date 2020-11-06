Спортсменка с «грустного фото» рассказала, почему плакала на встрече с Лукашенко
Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью.
Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.
Фото в интернете назвали «грустным»: на лицах людей нет никаких признаков радости. Почему плачет Силкина?
«Я плачу, потому что я осознала, что теперь я заслуженный мастер спорта», — ответила она корреспонденту «Нашей Нивы».
На день награждения близкий к Лукашенко ТК "Пул первого" анонсировал радостную атмосферу во Дворце республики. Ну, вы видите эту радость...
12:42 06/11/2020
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