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Спортсменка с «грустного фото» рассказала, почему плакала на встрече с Лукашенко

Ольга Силкина из Гомеля — чемпионка мира по пятиборью.




Это она плачет на фото, сделанном вчера на мероприятии, где Александр Лукашенко вручал погоны и медали.

Фото в интернете назвали «грустным»: на лицах людей нет никаких признаков радости. Почему плачет Силкина?

«Я плачу, потому что я осознала, что теперь я заслуженный мастер спорта», — ответила она корреспонденту «Нашей Нивы».

На день награждения близкий к Лукашенко ТК "Пул первого" анонсировал радостную атмосферу во Дворце республики. Ну, вы видите эту радость...
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