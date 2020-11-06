- Насколько вы в курсе того, что сейчас происходит в нашей стране – политических арестов, пыток, репрессий?





– Слежу за ситуацией. Смотрю телеканал «Настоящее время», они достаточно откровенно про все рассказывают. Страшно, когда один человек может решить судьбу миллионов. Ничего не имею против Лукашенко, но он мог бы уйти в свое время, и его бы помнили долгие годы. А когда человек руководит дольше, чем надо, мнение о нем меняется.





Я тоже мог бы еще 10 лет быть президентом федерации хоккея, но понял, что хватит. То же самое, кстати, и у моего друга [председателя ИИХФ] Рене Фазеля, который объявил, что в следующем году уйдет со своего поста. В таком случае о человеке останется хорошее мнение, все плохое, что он сделал, будет на втором плане. А то, как все происходит в Беларуси… Мне жалко людей. Может, в чем-то они и не правы, но нельзя же против своего народа использовать оружие, пули, – сказал Липман.