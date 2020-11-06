+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Экс-глава Федерации хоккея Латвии Липман: «Ничего не имею против Лукашенко, но он мог бы уйти в свое время, и его бы помнили долгие годы»

Экс-глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман сообщил о своем отношении к Александру Лукашенко.

- Насколько вы в курсе того, что сейчас происходит в нашей стране – политических арестов, пыток, репрессий?

 – Слежу за ситуацией. Смотрю телеканал «Настоящее время», они достаточно откровенно про все рассказывают. Страшно, когда один человек может решить судьбу миллионов. Ничего не имею против Лукашенко, но он мог бы уйти в свое время, и его бы помнили долгие годы. А когда человек руководит дольше, чем надо, мнение о нем меняется.

Я тоже мог бы еще 10 лет быть президентом федерации хоккея, но понял, что хватит. То же самое, кстати, и у моего друга [председателя ИИХФ] Рене Фазеля, который объявил, что в следующем году уйдет со своего поста. В таком случае о человеке останется хорошее мнение, все плохое, что он сделал, будет на втором плане. А то, как все происходит в Беларуси… Мне жалко людей. Может, в чем-то они и не правы, но нельзя же против своего народа использовать оружие, пули, – сказал Липман.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]