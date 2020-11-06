Снытина: Мои дорогие предатели, вы – невероятные!
Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина отметила, что власти называют предательством.
«Предательство – желать лучшей жизни!
Предательство – работать за рубежом для обеспечения семьи!
Предательство – думать по-другому!
Предательство – выражать гражданскую позицию!
Предательство – быть против насилия!
Мои дорогие предатели, вы – невероятные!
Вместе!» – написала Снытина в своем инстаграм.
Источник: tribuna.com
08:38 06/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение