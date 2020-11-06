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Снытина: Мои дорогие предатели, вы – невероятные!

Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина отметила, что власти называют предательством.

«Предательство – желать лучшей жизни!

Предательство – работать за рубежом для обеспечения семьи!

Предательство – думать по-другому!

Предательство – выражать гражданскую позицию!

Предательство – быть против насилия!

Мои дорогие предатели, вы – невероятные!

Вместе!» – написала Снытина в своем инстаграм.
Источник: tribuna.com
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