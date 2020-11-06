Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron
Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать — хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки.
«Хочу найти этого парня. Хочу, чтоб он гонял во всю мощь. Это Nike Lebron Limited Edition. Ему нужнее. Надеюсь, у него все хорошо», – написал Кутузов.
08:28 06/11/2020
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