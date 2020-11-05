+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Гандболистка сборной Беларуси Ежикова: «Кто должен отвечать за насилие? У нас есть власть. Она должна отвечать за все, что происходит»

Гандболистка сборной Беларуси Карина Ежикова ответила на вопрос о том, кто должен ответить за насилие над людьми в стране.

– Кто должен отвечать за насилие?

– У нас есть власть. Она должна отвечать за все, что происходит. Не могу понять, каким образом ни одно дело об избиениях людей еще не возбуждено. Все «свистится» только в одну сторону: наказывают только тех, кто протестует.

Почему в наше время люди не могут высказать свое мнение? Почему за это должны сажать в тюрьму или избивать? Разве это нормально? Это мне непонятно. Я бы понимала такую реакцию властей, если бы на улицах творился беспредел, но это не так.

Весь мир совсем другими глазами посмотрел на нашу страну. Моя тетя Марина Братенкова (гандболистка сборной Беларуси в 1990-2000-х годах – прим. Tribuna.com) уже долгое время живет в Германии. Она рассказала, что немцы всегда нашу страну называли Weißrussland – Белая Россия, если переводить дословно. Но сейчас страну никто так не называет, теперь – только Belarus. К сожалению, подтолкнули к этому такие события, – сказала Ежикова.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]