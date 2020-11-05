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Чемпионка по муай тай: Никогда не боялась выходить в Минске на улицу. А сейчас страшно

Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.

«Состояние разное. Бывает лучше, бывает хуже. Не чувствуешь безопасности. Пытаюсь вечером выходить на улицу, чтобы просто подышать воздухом и ловлю себя на мысли, что мне страшно. Страшно идти по улице, потому что можешь просто идти по дороге,  и тебя заберут. Скажут, что выкрикивал лозунги. Или стоял где-то.

От этого никто не застрахован. Таких историй видела очень много. Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно», – сказала Ситникова.
Источник: tribuna.com
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