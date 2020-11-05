











Жалоба была подана адвокатом Филиппом Ренцом, представляющим интересы компании Sport 7, специализирующейся, как сказано в материале, "на управлении в спортивной среде и начавшей в 2017 году расследовать дела о незаконной деятельности футбольных агентов".





В этой жалобе Sport 7 просит исполнительную комиссию МОК немедленно начать расследование в отношении Инфантино с целью его исключения из комитета, поскольку он нарушил несколько норм Олимпийской хартии.





Прокуратура подозревает Инфантино в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию.





Президент ФИФА стал членом МОК 10 января 2020 года, отмечает sport-express.ru



