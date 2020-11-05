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Валерий Макаревич: опровержение информации гендиректором — простая формальность

Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу, лучший игрок 2019 года Валерий Макаревич прокомментировал опровержение решения о непродлении контрактов с ним и другими лидерами команды.


Прошел медосмотр и собрание с руководством, на которое нас не позвали. Обычно на такие мероприятия делаются приказы и оформляют командировочные. Нас в списках на медосмотр и аттестацию не было и нет. А опровержение информации гендиректором – это простая формальность. Решение, скорее всего, уже принято. Ждем уведомления, которое по закону должно быть не позднее чем за месяц до окончания контракта. А они у нас истекают в конце года.

Чат создали сразу после новости о том, что мы выступили против насилия и за честные выборы. И ведутся там какие-то переговоры в тайне от нас. Там все, кроме нас. Не знаю, что там происходит. Да и нет смысла что-то узнавать, – как передает группа "Белоорусский футбол" ВКонтакте, сказал Макаревич в разговоре с корреспондентом tribuna.com.
pressball.by
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