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Гандбол: Россияне и украинцы встречаются в Минске

Мужские сборные России и Украины по гандболу сегодня проведут в Минске первый матч квалификации чемпионата Европы 2022 года. Болельщикам вход разрешен.

В отборочном турнире принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь равных групп. Россия и Украина попали в квартет 3 вместе с командами Чехии и Фарерских островов.

Сегодня, 5 ноября, пройдет игра Украина - Россия, на 7 ноября назначена встреча Россия - Украина. Оба поединка состоится на паркете минского Дворца спорта "Уручье".

Украинская сборная уже несколько дней тренируется в Минске. Левый полусредний Евгений Буйненко признался, что волнение перед играми с россиянами есть. "Это очень ответственные игры за выход на Евро-2022", - пояснил гандболист. 

"Думаю, что будет тяжелая игра, но тем не менее нужно стараться брать как можно больше очков против любого соперника, в том числе и сборной России. Главное, чтобы была сплоченность, был коллектив, и мы будем биться за победу", - заявил главный тренер украинской команды Николай Степанец. 

Поединок Украина - Россия начнется в 17:00. Болельщики смогут посетить игру. 
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