



Белорус Алексей Шпилевский стал самым молодым тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионат Казахстана. Причем 32-летний специалист сбросил с рекорда сразу шесть лет: до него достижение удерживал Григорий Бабаян, он привел к золоту "Астану" в 38 лет. "Кайрат" выиграл национальное первенство впервые за 16 лет. И в третий раз в истории. Прервал доминирование "Астаны", которая безраздельно "правила" казахстанским футболом на протяжении шести сезонов. И дал ответ всем недоброжелателям. Давайте вспомним, как белорусский тренер к этому успеху шел, в каких условиях он его добился, и почему далеко не все в Казахстане считают это чемпионство полноценным.





Как Шпилевский пришел к титулу? Дорога была не то чтобы долгой, но точно полной разнообразных трудностей. Он приехал в Алматы в ноябре 2018 года. И сразу побил рекорд, став самым молодым наставником в истории чемпионата Казахстана. Естественно, у прессы сразу возникли вопросы к руководству клуба. "Кайрат" — команда со вторым в Казахстане бюджетом, то есть полноправный гранд местного футбола. С амбициями не ниже чемпионских. А здесь нанимает уж очень молодого тренера со скудным и скандальным опытом самостоятельной работы. Да-да, до "Кайрата" Алексей работал рулевым только в брестском "Динамо", которое покинул, разбив всю посуду и громко хлопнув дверью. Результата Шпилевский в Бресте не дал, пусть и времени ему отмерили маловато. Да еще разругался с лидерами команды, постфактум выступив с резонансным открытым письмом, в котором раскритиковал выстроенную в "Динамо" систему работы, а также отметил, что Милевского в "Лейпциг" не позвали бы даже на стажировку.





В общем, с таким, не самым удачным шлейфом специалист приехал в "Кайрат". Босс клуба поспешил объяснить назначение. Основной задачей "Кайрата" он назвал не только завоевание титула, но и развитие молодых футболистов с прицелом на продажу. Цель логичная, ведь алматинцы, в отличие от "Астаны", не разбалованы доступом к несметным богатствам могущественной госкорпорации "Самрук-Казына". Да, "Кайрату" очень помогает бюджет богатой старой столицы, но и заработать самим хочется. В общем, руководство решило взять курс на развитие футболистов, потому и пригласило специалиста, постигавшего тренерское искусство в одной из лучших футбольных академий Европы — в "Лейпциге".





Первый сезон Шпилевского вышел противоречивым. И наверняка очень тяжелым с психологической точки зрения. Тренеру приходилось биться на два фронта: не только на футбольном поле, но и на послематчевых пресс-конференциях. Журналисты к белорусу были настроены скептично и иронично и после каждой неудачи готовили разгромные материалы с громкими заголовками. Шпилевский в силу своего характера отвечал не менее остро. Однажды он даже пообещал написать письмо всем критикам и опубликовать его по окончании сезона. Пресса ухватилась за еще один повод после заключительного тура, в котором "Кайрат", претендовавший на золото, с треском проиграл ныне почившему "Иртышу" (0:5). Популярный портал sport.kz обрушился на тренера с яростной критикой, озаглавив материал "Лешенька плачет над письмом". "Ранее в его пустой биографии не было никаких достижений, хоть медаль появится", — не впервые жег напалмом журналист интернет-издания.





К слову, по ходу 2019-го пресса дважды "увольняла" Шпилевского. Первый случай был в мае, еще в самом начале сезона, после неудачной серии из трех кряду поражений и вылета из Кубка. Тогда появились слухи, что "Кайрат" уже активно ищет замену, а Алексея вот-вот отставят. Не отставили. Не произошло этого и после катастрофы в игре с "Иртышем". Журналисты рассказали, что Шпилевский уже уволен. Но тут в комментариях к этой новости возник Кайрат Боранбаев, босс клуба, с вопросом: "Это кто решил?" Оказалось, никто не решал. Белорус остался в клубе по итогам сезона, в котором "Кайрату" до чемпионства не хватило совсем чуть-чуть — всего одного очка.





Зато хватило в сезоне-2020. Лишь одно поражение и два ничейных исхода в 17 турах. Две победы в двух встречах с "Астаной" с общим счетом 4:0. Хорошая пресса и более сдержанные комментарии самого Шпилевского. Паззл сложился. А белорус заслужил комплименты. Например, от комментатора "Матч ТВ" Романа Нагучева: "Приятно, когда побеждают отличные парни. Совсем юный тренер Алексей Шпилевский, ему 32 (!), сделал "Кайрат" чемпионом Казахстана впервые за 16 лет! Браво!"









Почему в этот раз получилось? Как водится, комплекс факторов. Шпилевскому удалось наладить пресловутую "командную химию". И сделать коллектив управляемым. Что еще нужно для клуба со вторым в чемпионате бюджетом? Правильно, нужно ослабление конкурентов. Оно и случилось: "Астана" теперь уже не та. Неудачный менеджмент, только ленивый не пинает босса команды Михаила Гурмана, слабая трансферная кампания, эпидемия травм ключевых игроков, в том числе белоруса Ивана Маевского, чехарда наставников, за сезон команда дважды сменила рулевого. И финансовые трудности. Если в прошлом году общий бюджет столичного клуба составлял примерно 26 млн долларов, в этом он был существенно сокращен. Только госкорпорация "Самрук-Казына" отрезала от пирога 15%, серьезно ограничил финансирование и Нур-Султан. "Астана" не успела подать заявку городским властям, те направили все лишние деньги на борьбу с коронавирусом. В общем, зазор между бюджетами двух грандов сократился, "Кайрат" в минувшем сезоне, для сравнения, располагал 10-15 млн долларов, при этом большая часть шла на содержание футбольной академии.





"Кайрат" же, напротив, хорошо попал в трансфер, пригласив бразильского звездного ветерана Вагнера Лава. Легенда московского ЦСКА отлично вписался в структуру игры Шипилевского, стал настоящим вожаком команды и забил семь мячей в 13 матчах!





Еще один немаловажный фактор: "Кайрат" практически весь сезон играл, по сути, дома. В отличие от всех соперников. Все дело в протоколе возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. КПЛ пошла, так сказать, НХЛовским путем. Определила четыре стадиона для проведения всех матчей чемпионата. Три из них находятся... в Алматы, то бишь на территории "Кайрата". Еще один в Талгаре, что в 25 км от старой столицы. И в то время, как все команды по правилам должны были жить в изоляции в гостиницах вдали от родных, то игроки "Кайрата" проживали дома, с семьями. А дома и стены помогают. Дружина Шпилевского лишь подтвердила реальность этой поговорки.













Почему в Казахстане не все воспринимают победу "Кайрата" всерьез? Да, вы будете удивлены. Вообще, казахстанская пресса довольно требовательна. И чтобы заслужить от нее комплиментов, надо очень постараться. Здесь вроде постарались. Первый титул за 16 лет, причем уверенный. Но и здесь коллеги находят нюансы. Которые будто бы делают золото "Кайрата" неполноценным.





Во-первых, вспоминают, что чемпионат вышел неполным из-за всем известного вируса. Команды проведут лишь 18 туров, вместо привычных 33. С перерывами, а также связанными с ними травмами и трудностями в подготовке. Впрочем, это ведь касалось всех команд, и все были в равных условиях. Кроме одного условия — места проведения матчей. О чем мы поговорили выше. "Чтобы выиграть чемпионат, его нужно перенести в Алматы", — гласит заголовок на портале sport.kz, который как бы намекает.





Второй момент, конечно, касается "Астаны", а точнее ее упадка. Правда, странно ставить это в упрек "Кайрату". Клуб из Нур-Султана все равно обладает достаточно сильным составом, чтобы бороться за чемпионство. Но побороться он не смог, дважды уступив в том числе главному конкуренту. Да, уровень соперничества, вероятно, снизился, но команде Шпилевского ведь титул никто не дарил, за него пришлось бороться. И побеждать.





Третий момент созвучен первому. Звучат обвинения в адрес федерации и руководства КПЛ, которые разрешили "Кайрату" проводить матчи на домашнем стадионе, пусть и без зрителей. Дескать, условия изначально были неравны, ведь остальные клубы проводили все матчи на чужих для себя аренах.





Шпилевский и Беларусь. Взаимоотношения молодого тренера с родиной можно было назвать противоречивыми. Но в разгар августовских событий Алексей высказался. И призвал остановить насилие: "Я никому ничего плохого не желаю. Я только желаю некоторым людям однажды встретиться с самими собой". Мне до сих пор не верится, что есть враги своего собственного народа. Любимая Беларусь, держись и прости за них".







