УЕФА планирует провести Евро-2020 с болельщиками на трибунах

Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса

© uefa.com





УЕФА планирует провести Евро-2020 с фанатами на трибунах, сообщает The Telegraph





Учитывая неопределенность, связанную с коронавирусом, над которым ни УЕФА, ни местные оргкомитеты не имеют контроля, сейчас еще слишком рано говорить, будут ли введены какие-то ограничения по числу болельщиков на матчах, однако сейчас усилия УЕФА сосредоточены на организации турнира в 12 городах с фанатами на трибунах.





Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения - с 11 июня по 11 июля.





Евро-2020 должен был пройти в период с 12 июня по 12 июля нынешнего года сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.