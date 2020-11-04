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УЕФА планирует провести Евро-2020 с болельщиками на трибунах

Турнир должен пройти в следующем году.

Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса
© uefa.com

УЕФА планирует провести Евро-2020 с фанатами на трибунах, сообщает The Telegraph.

Учитывая неопределенность, связанную с коронавирусом, над которым ни УЕФА, ни местные оргкомитеты не имеют контроля, сейчас еще слишком рано говорить, будут ли введены какие-то ограничения по числу болельщиков на матчах, однако сейчас усилия УЕФА сосредоточены на организации турнира в 12 городах с фанатами на трибунах.

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения - с 11 июня по 11 июля.

Евро-2020 должен был пройти в период с 12 июня по 12 июля нынешнего года сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.
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