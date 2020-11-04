Умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин

Геннадий Хасин на архивном снимке четвёртый слева / dinamo-minsk.by​





Геннадий Хасин — уроженец Борисова. В минском "Спартаке" дебютировал в 1955-м в 19 лет, когда в матче с московским "Динамо" забил гол легендарному Яшину. Ветераны вспоминают, что у Хасина был необычный удар — мяч летел по странной траектории. Он был таким сильным, что мог нанести травму вратарю.





В 1960-е футболист был кумиром белорусских болельщиков. Свой последний матч за минское "Динамо" Геннадий Хасин сыграл в 1963-м. В 175 матчах за команду он забил 46 голов.



