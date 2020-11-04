Футболиста поддержали коллеги в своих соцсетях:





Виталий Гайдучик («Рух»), Сергей Подалинский (мини-футбол), Сергей Усеня («Городея»), Дмитрий Байдук («Городея»), Алексей Гудов («Нафтан»), Роман Волков («Сфынтул Георге»), Илья Шкурин (ЦСКА), Сергей Лынько («Крумкачы»), ( Евгений Новицкий (экс-капитан дубля «Городеи»), Степан Кунцевич (экс-игрок «Городеи»), Всеволод Садовский («Рух»), Роман Степанов («Рух»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ»), Николай Сигневич (БАТЭ).





Сегодня стало известно о том, что Шавель осужден на 13 суток.





Напомним, Шавель попал за решетку во второй раз за участие в акциях протеста.