Арестованного игрока «Городеи» Шавеля поддержали Шкурин, Сигневич, Гайдучик и другие футболисты
Вчера стало известно о том, что нападающий «Городеи» Ростислав Шавель задержан на акции протеста в воскресенье и находится на Окрестина.
Футболиста поддержали коллеги в своих соцсетях:
Виталий Гайдучик («Рух»), Сергей Подалинский (мини-футбол), Сергей Усеня («Городея»), Дмитрий Байдук («Городея»), Алексей Гудов («Нафтан»), Роман Волков («Сфынтул Георге»), Илья Шкурин (ЦСКА), Сергей Лынько («Крумкачы»), ( Евгений Новицкий (экс-капитан дубля «Городеи»), Степан Кунцевич (экс-игрок «Городеи»), Всеволод Садовский («Рух»), Роман Степанов («Рух»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ»), Николай Сигневич (БАТЭ).
Сегодня стало известно о том, что Шавель осужден на 13 суток.
Напомним, Шавель попал за решетку во второй раз за участие в акциях протеста.
16:31 04/11/2020
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