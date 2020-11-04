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Дзюдоист Дмитрий Шершань про Минспорта: «Результат для них не главное, они там для того, чтобы навести «порядок»

Дзюдоист Дмитрий Шершань, подписавший открытое письмо спортивной общественности, рассказал, что ушел и из национальной команды, и со службы в погранкомитете.

«Выбор был такой: идти служить или уходить. Я ушел. По бумагам я больше не спортсмен. На данный момент в Минспорта сидят люди, не имеющие к спорту никакого отношения. Результат для них не главное, они там для того, чтобы навести «порядок». Чья позиция идет вразрез с госидеологией, те становятся неугодными.

В первую очередь я человек, гражданин. А потом уже спортсмен.

Такое мировоззрение, что мы – спортсмены, врачи, шахтеры – должны быть вне политики, нам прививают с советских времен. Этого не должно быть. Мы люди, граждане. Мы должны решать – что должно быть, а что нет. Это наше право, закрепленное в Конституции. Власть – это народ, а не один-два человека. В данный момент формируется по-настоящему гражданское общество, и это главное наше достижение.

Буду тренироваться, пробовать отбираться с помощью фонда спортивной солидарности и сделаю все возможное, чтобы попасть на Олимпийские игры. Мнение мое не поменялось, я до конца со всеми нами, – сказал Шершань.
Tribuna
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