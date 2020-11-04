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Гончаренко стал лучшим тренером октября в чемпионате России

Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Ганчаренко стал лучшим тренером октября РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.


За специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты "Матч ПРЕМЬЕР" и болельщики. Белорус набрал 55% голосов и опередил наставника "Спартака" Допенико Тедеско (20%).

В октябре "армейцы" одержали четыре победы в четырех матчах: были обыграны "Урал" (2:0), "Динамо" (3:1), "Арсенал" (5:1) и "Ротор" (1:0). Благодаря 100-процентному успеху ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Несмотря на успехи в национальном первенстве, на евроарене подопечным Ганчаренко пока не везет: команда не выиграла ни одного матча. Завтра, 5 ноября, ЦСКА проведет выездную игру против "Фейенорда" в Роттердаме в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.

В квартете К "армейцы" занимают второе место с 2 баллами. Впереди "Вольфсберг" с 4 очками.
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