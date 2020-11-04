«Ребята! Случилось то, чего боялись все Димины друзья. Его задержали во время исполнения его же служебных обязанностей (он снимал марш против террора в воскресенье) и вменяют ему статью 342 УК РБ (организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок).





Мама Димы сейчас болеет коронавирусом. Ситуация более чем непростая. Нужна материальная помощь на адвоката и на поддержку мамы», – написала Гуськова в инстаграм.





1 ноября на проспекте Независимости был задержан оператор «Белсата» Дмитрий Солтан. Его доставили избитым в Октябрьский РУВД. У него забрали камеру и телефон, оформили протокол. По свидетельствам очевидцев, камерой ему разбили голову.



