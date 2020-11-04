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Олимпийская чемпионка призвала помочь избитому и задержанному телеоператору Солтану

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова призвала помочь оператору «Белсата» Дмитрию Солтану.

«Ребята! Случилось то, чего боялись все Димины друзья. Его задержали во время исполнения его же служебных обязанностей (он снимал марш против террора в воскресенье) и вменяют ему статью 342 УК РБ (организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок).

Мама Димы сейчас болеет коронавирусом. Ситуация более чем непростая. Нужна материальная помощь на адвоката и на поддержку мамы», – написала Гуськова в инстаграм.

1 ноября на проспекте Независимости был задержан оператор «Белсата» Дмитрий Солтан. Его доставили избитым в Октябрьский РУВД. У него забрали камеру и телефон, оформили протокол. По свидетельствам очевидцев, камерой ему разбили голову.
Источник: tribuna.com
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