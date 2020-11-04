Латвия придумала как принять ЧМ без Беларуси

Еще полгода назад это было совершенно немыслимо, но теперь вполне возможно: Беларусь, собиравшаяся проводить чемпионат мира по хоккею-2021 совместно с Латвией, может остаться без турнира, пишет Трибуна.





Еще в середине августа премьер-министр наших соседей Кришьянис Кариньш заявил, что общий с РБ турнир «сложно представить из-за последних событий», и призвал Международную федерацию хоккея найти замену Минску.





Вторил ему и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич: «Наша главная установка – сделать все, чтобы, если ситуация сохранится такой, как сейчас, чемпионат из Беларуси был перенесен в другую страну».





Далее события развивались довольно запутанно и неоднозначно. Сообщалось, что белорусскую часть ЧМ готова принять Финляндия, а Латвия официально начала переговоры с ИИХФ о переносе турнира из нашей страны и грозилась вовсе от него отказаться, если это не будет сделано.





Но были и другие новости: через пару дней после этого генсек латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс говорил, что «ситуация в Беларуси непростая, но мы хотим проводить ЧМ-2021 с ними».





Главным спикером с другой стороны баррикад был Дмитрий Басков: босс ФХБ не видел предпосылок для переноса турнира, заявлял, что в Латвии пытаются политизировать спорт и хоть и называл основной целью проведение ЧМ вместе с соседями, но считал, что в случае отказа латышей у Беларуси хватит ресурсов для самостоятельной организации соревнований.





Но на днях стало понятно, что принять ЧМ самостоятельно может и сама Латвия. После очередного заявления премьера Кариньша, в котором тот засомневался, что наберется достаточно сборных, готовых ехать в Беларусь, высказался и представитель компании, организующей ЧМ у наших соседей – Эдгар Бунцис.





Он признал, что сейчас в Латвии к проведению турнира готова только «Арена Рига» (10300 зрителей), но буквально за четыре месяца страна способна подготовить и вторую площадку.





Для этого Латвия планирует обратиться к опыту 2006-го, когда стране уже доводилось самостоятельно проводить ЧМ. Тогда в качестве второй арены был использован «Сконто Холл».





Это площадка построена в 1996-м и отличается большой универсальностью: там на искусственном газоне играли в футбол, но при необходимости использовали для выставок, концертов и конференций, а в 2003-м она даже приняла «Евровидение». Так что перевоплощение арены в хоккейную никого не удивило.





К ЧМ «Сконто Холл» прокачали до шести с половиной тысяч сидячих мест, и новоявленный ледовик принял 20 матчей первого и второго групповых раундов. При этом вторая арена не была обделена вниманием грандов: на ней между собой сыграли «североамериканское дерби» США и Канада, отметились там и россияне, а шведы и вовсе провели всю «предвариловку».





Невероятно важным местом «Сконто Холл» стал и для сборной Беларуси: именно там команда Глена Хэнлона отыграла второй этап ЧМ после того, как на «Арене Рига» выбралась из стартовой «пульки» с Россией, Словакией и Казахстаном.





Но в 2021-м Латвия планирует использовать для перевоплощения другую площадку. Как рассказал Бунцис, «техническое решение будет очень похоже на то, которое принималось в 2006-м, но намного лучше и качественнее». Однако место, где это решение может быть использовано, пока не называется.





Впрочем, пока этот вариант лишь теоретический и Латвия не делится деталями, потому что ждет решения от ИИХФ. Международная федерация старается обходиться без резких заявлений, но полностью абстрагироваться от происходящего в Беларуси ей не удается.





Если 17 сентября после совещания по вопросам ЧМ-2021 глава ИИХФ Рене Фазель говорил, что «будучи спортивной федерацией, а не политической организацией, мы не можем переносить турнир по политически причинам», то буквально через пару дней его риторика уже чуть изменилась.





Функционер заявил, что «видеть происходящее в Беларуси тревожно», а провести ЧМ прямо сейчас «было бы невозможно». Тогда же он сказал, что, «учитывая политическую ситуацию и риск заражения коронавирусом», ИИХФ предстоит проанализировать вопрос проведения турнира.





Правда, после этого весьма жестко высказался генсек федерации Хорст Лихнер. Он назвал требования расторгнуть договор с Беларусью «просто незаконными» и заявил, что ИИХФ «не позволит политикам себя шантажировать». Однако и этот функционер признал, что ЧМ «не приедет в страну, если там будет хаос и революция».





Но тем не менее Фазель в своем последнем на сегодня заявлении открыто признал, что в случае серьезной угрозы безопасности болельщиков, игроков и персонала ЧМ может быть перенесен из Беларуси.





Также он рассказал, что для принятии окончательного решения ИИХФ «консультируется с несколькими внешними организациями, имеющими большой опыт в области политики, медицины, безопасности при проведении мероприятий».





Имена экспертов держат в секрете, но их заключение должно стать известно уже скоро: 18 ноября его представят Совету ИИХФ, который после этого примет окончательное решение о судьбе турнира.





Начало ЧМ-2021 запланировано на 21 мая, так что в случае бана минской части турнира у латвийцев будет даже не четыре, а шесть месяцев на подготовку второй арены – с учетом опыта 2006-го, они вполне могут справиться.





И очень многие белорусы точно хотели бы, чтобы у наших соседей появилась эта возможность. 3 октября платформа «Голос» задала своим пользователям вопрос – нужно ли отменить проведение ЧМ в Беларуси и перенести в другую страну, пока у власти находится Александр Лукашенко?





И первые результаты получились весьма показательными! Почти 97% проголосовавших высказались за перенос ЧМ из Беларуси.





«Голос» заявляет, что результаты опроса также будут представлены Совету ИИХФ 18 ноября Фондом спортивной солидарности. По словам создателей платформы, «мнение белорусского народа станет определяющим в этих переговорах».





Что ж, уже довольно скоро мы узнаем, так ли это.