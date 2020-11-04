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Григорий Панин: в Беларуси нет ощущения войны. Но там много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке "Салавата"

Российский защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин рассказал gorobzor.ru, как попал в Минске на акцию протеста.




- Мы летали в Минск. Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке "Салавата". Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда. У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.

- Нет ощущения войны?

- Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными.

- А с другой стороны?

- С другой стороны люди были подготовлены: машины, все в амуниции со щитами, палками, – сказал Панин.
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