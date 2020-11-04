







"В итоге мы туда не едем, потому что нет ни одного билета ни туда, ни обратно", — приводит слова главного тренера команды Ирины Винер-Усмановой "Р-Спорт".





Турнир, включенный в официальное расписание Международной федерации гимнастики, пройдет с 5 по 9 ноября. Сообщалось, что принять участие планируют сборные Литвы, Польши, Израиля, Украины и Молдавии. Винер-Усманова подтверждала, что российские спортсменки намерены выступить на турнире в Минске, однако сама она из-за пандемии коронавируса планирует остаться дома и следить за соревнованиями дистанционно, передает "Чемпионат".



