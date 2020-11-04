+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сборная России по художественной гимнастике пропустит международный турнир в Минске. В продаже отсутствуют билеты на транспорт

Сборная России по художественной гимнастике пропустит международный турнир в Минске. Это связано с тем, что в продаже отсутствуют билеты на транспорт.



"В итоге мы туда не едем, потому что нет ни одного билета ни туда, ни обратно", — приводит слова главного тренера команды Ирины Винер-Усмановой "Р-Спорт".

Турнир, включенный в официальное расписание Международной федерации гимнастики, пройдет с 5 по 9 ноября. Сообщалось, что принять участие планируют сборные Литвы, Польши, Израиля, Украины и Молдавии. Винер-Усманова подтверждала, что российские спортсменки намерены выступить на турнире в Минске, однако сама она из-за пандемии коронавируса планирует остаться дома и следить за соревнованиями дистанционно, передает "Чемпионат".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]