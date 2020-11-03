Отец Герасимени был задержан в Минске 1 ноября и получил штраф в 135 рублей
Отец известной белорусской пловчихи Александры Герасимени Виктор был задержан 1 ноября в Минске.
Виктор Герасименя 1 ноября вышел в город и был задержан около 14.00 силовиками возле часового завода.
Герасименю отвезли в РУВД Октябрьского района, затем в Жодино. Суд оштрафовал отца спортсменки на 5 базовых величин (135 рублей).
Напомним, Александра Герасименя уехала из Беларуси и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.
19:49 03/11/2020
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