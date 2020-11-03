











Виктор Герасименя 1 ноября вышел в город и был задержан около 14.00 силовиками возле часового завода.





Герасименю отвезли в РУВД Октябрьского района, затем в Жодино. Суд оштрафовал отца спортсменки на 5 базовых величин (135 рублей).





Напомним, Александра Герасименя уехала из Беларуси и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.