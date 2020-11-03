Приятная новость для белорусов Шпилевского и Полякова: Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» за чемпионство получили бонус в размере полумиллиона долларов
За победу в КПЛ футболисты и тренерский штаб «Кайрата» получили премиальные в размере 500 тысяч долларов, сообщает журналист Айдын Кожахмет.
Алексей Шпилевский
По его словам, в алматинском клубе нет традиционных премиальных за победы в отдельных матчах, и применяется европейская бонусная система.
«Кроме того, у некоторых футболистов имеются индивидуальные бонусы за различные статистические показатели. Например, за голы или сухие матчи», – написал инсайдер.
Напомним, что белорус Алексей Шпилевский - главный тренер команды. Игрок Денис Поляков тоже белорус.
18:29 03/11/2020
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