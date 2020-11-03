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Главный тренер сборной Беларуси по самбо Базылев, подписавший письмо спортсменов, уволен с должности

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев, подписавший письмо спортсменов против насилия и за честные выборы, уволен с должности.


Самый титулованный самбист в истории Беларуси, 6-кратный чемпион мира теперь работает обычным тренером в Центре олимпийской подготовки.

«Нас приравняли к предателям. Это еще, наверное, отголоски советских времен: если ты не за нас, значит ты против нас. Мы же не против кого-то выступаем. В письме мы изложили свои причины. Мы не могли оставаться в стороне», – сказал Базылев.
Tribuna
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