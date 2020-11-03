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Белорус Алексей Шпилевский сделал "Кайрат" чемпионом. Браво!

В матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги "Кайрат" обыграл "Ордабасы" — 3:1. аким образом, команда Алексея Шпилевского стала недосягаемой для конкурентов и впервые за 16 лет стала чемпионом страны. Это третий титул для "Кайрата".

Белорус Алексей Шпилевский сделал "Кайрат" чемпионом. Браво!
Российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на триумф "Кайрата" в чемпионата Казахстана. Команда из Алматы стала лучшей в стране под руководством белорусского специалиста Алексея Шпилевского.

Алексей Шпилевский и Денис Поляков стали чемпионами Казахстана. "Кайрат" вернул титул спустя 16 лет

"Приятно, когда побеждают отличные парни. Совсем юный тренер Алексей Шпилевский, ему 32 (!), сделал "Кайрат" чемпионом Казахстана впервые за 16 лет! Браво!" — написал Нагучев в твиттере.
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