



– Вы лестно отзываетесь о Коноплеве, а на чьей вы стороне в ситуации со снятием с чемпионата «Витязя», который выразил солидарность с задержанной Еленой Левченко?





– Я уже с [главным тренером «Витязя»] Костиком [Яковлевым] разговаривал. Честно, очень часто задумывался, как бы я поступил на месте Коноплева, например. Я Костику говорил, что он, наверное, погорячился. «Витязь» и так заметили, тебя все знают, ты со спортсменами в первых рядах, с плакатом на маршах. Может, могли бы что-нибудь перед игрой придумать, провели бы какую-то акцию, песню спели бы?.. Нужно понимать, что власти на людей не обращают внимание, они выполняют то, что скажут им в Москве – стрелять в народ или нет, применять силу или нет. Благо белорусы проявляют выдержку, проводят мирные акции. Уже третий месяц идет. Что, еще год будут ходить? Лукашенко нужно задуматься, что народ уже не будет его терпеть. Лукашенко нужно было еще до нынешних выборов сказать: «Извините, не буду баллотироваться. Я сделал все, что мог». Но он так не поступил, и сейчас силовики стреляют в простой народ. А как раз народ имеет право судить Лукашенко. Если ты видишь, что ты не справляешься, уйди. Мне стыдно за то, что происходит в Беларуси.





– Вернемся к ситуации с «Витязем». Вы понимаете логику решения БФГ?





– Я Косте говорил: «Прежде, чем что-то предпринимать, нужно понять, какие могут быть последствия, что может быть в будущем». Может, Коноплев согласен с гандболистами, поддерживает их решение, но он не может это показать, пока находится на своем посту. Его уволят, и кто придет на его место? Кто деньги для гандбола найдет? Денег не будет – до свидания. Коноплев – хороший функционер, и даже уверен, что если бы Лукашенко передал ему власть в 2010 году, то Коноплев бы вытянул страну.





– Вы видели нынешнего председателя БФГ в роли президента Беларуси?





– Конечно. Когда увидел, как он работает, услышал, как говорит, как о нем отзываются гандболисты, сделал определенные выводы. Поэтому уверен, что Коноплев мог бы справиться с должностью президента.





А насчет «Витязя»… Косте надо было подумать, как бы он поступил на месте Коноплева. Если все команды объявят бойкот – это одно дело, а когда единственный коллектив отказывается играть – это совсем другое. Тем более «Витязю» помогли заявиться в чемпионат, в том числе финансово, а тут вдруг команда так поступает. Что было делать на месте Коноплева? С другой стороны, как привлечь внимание нашего правительства к проблемам, к тому, что страдают люди? Как? Взорвать себя на площади или подпалить? Так ничего не изменится. Война никому не нужна по крайней мере простым людям. Поэтому не понимаю, зачем она властям, зачем они делают так, что белорус дерется с белорусом. Наши вооруженные силы должны защищать страну от внешнего врага, а они вместо этого ищут врагов внутри собственного народа, избивают людей.





При этом сюда едут российские журналисты, снимают так, что за границей люди смотрят и не понимают, почему белорусский народ не может успокоиться. Мне из Норвегии друзья звонят и спрашивают, чего же белорусам не хватает. Я им отвечаю: «А вы тут жили? Приехали бы, пожили и все бы поняли. А то, что говорят по телевизору, это откровенное вранье». Не знаю, что делать, если за границу идет вранье. Здесь мы видим, что происходит на самом деле. Геноцид. Я уверен, что Лукашенко нужно выйти, извиниться перед народом и спокойно уехать куда-нибудь. И так должна поступить вся власть.





– Вы верите, что такое возможно?





– Ох, не знаю. То он говорит, что не держится за власть, то повторяет, что ее никому не отдаст. Не понимаю, почему он так поступает. Мне кажется, что Лукашенко где-то кто-то со стороны держит и говорит ему, как поступать, а Лукашенко просто некуда отступать. Он был выгоден кому-то 26 лет, поэтому его держат. Кому? А кто дал Беларуси полтора миллиарда? Вот и думайте, – сказал Михута.