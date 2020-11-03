



После этого Кравченко был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике. Несмотря на угрозы и давление со стороны властей, атлет не отозвал свою подпись под письмом и стал активным участником борьбы всего белорусского народа за свои гражданские права.





Спортсмен принял решение отобраться на Олимпийские игры в Токио, чтобы достойно представить белорусский народ на главном спортивном форуме планеты, а также нести ценности мира и свободы.





Карьера Кравченко складывалась успешно. За золотыми медали молодежных чемпионатов Европы и мира последовало серебро Олимпийских игр в Пекине – несомненный успех для 22-летнего атлета. Казалось, золото на главном старте четырехлетия – дело времени. Однако накануне Олимпиады-2012 Кравченко получил травму ахиллового сухожилия и в Лондон не поехал.





В марте 2014 года Андрей Кравченко во второй раз в карьере завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На чемпионате Европы-2014 Кравченко уверенно выиграл, показав лучший результат в карьере по очкам. Однако этот же чемпионат Европы стал для Кравченко роковым. В беге на 1500 метров на середине дистанции случился надрыв икроножной мышцы. Спортсмен не сошел с дистанции, а на одной ноге допрыгал до финиша. Принес стране золотую медаль, но сам был вынужден лечь под нож.





Кравченко перенес сначала три операции, потом – еще три. Делать их приходилось практически полностью за свои деньги. Как часто водится, государство сразу же забыло про своего героя. С мечтами об Олимпиаде в Рио пришлось расстаться.





В общей сложности из-за травм и операций Кравченко не мог выступать на соревнованиях почти 5 лет, но в 2019 году вернулся в профессиональный спорт и победил в Кубке Беларуси с отличным результатом.









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