







После 7 матчей нынешнего чемпионата "Минай" с 6 очками занимает 12-е место из 14, имея по сравнению с конкурентами одну игру в запасе.





Об интересе "Миная" к Милевскому сообщил журналист Игорь Цыганык в своей авторской передаче на YouTube.





Ранее сообщалось, что претендентами на урожденного белоруса являются два других украинских клуба — львовский "Рух" и "Колос" из села Ковалевка.



