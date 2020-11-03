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"Минай" из села Ужгородской области ведет переговоры о переходе Артема Милевского

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский по окончании нынешнего сезона может перейти в украинский "Минай". Клуб-новичок украинской премьер-лиги из одноименного села Ужгородской области ведет переговоры с агентом футболиста.



После 7 матчей нынешнего чемпионата "Минай" с 6 очками занимает 12-е место из 14, имея по сравнению с конкурентами одну игру в запасе.

Об интересе "Миная" к Милевскому сообщил журналист Игорь Цыганык в своей авторской передаче на YouTube.

Ранее сообщалось, что претендентами на урожденного белоруса являются два других украинских клуба — львовский "Рух" и "Колос" из села Ковалевка.
Прессбол
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