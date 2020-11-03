Федерация пляжного футбола опровергла информацию о непродлении контрактов с лидерами сборной Беларуси

Информация о непродлении контрактов с игроками сборной Беларуси по пляжному футболу не имеет под собой оснований. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации "Федерация пляжного футбола" (АФПФ) Александр Баранов.