Чемпионат мира по хоккею в Минске





Это, безусловно, самый крупный и статусный из ближайших форумов, которые должен принять Минск в течение следующего года. Других аналогичных по игровым видам спорта не предвидится. Глава ИИХФ Рене Фазел заверяет: все в порядке, спорт вне политики, и оснований для переноса из Минска хоккейного ЧМ нет.





Впрочем, вариантов развития событий все равно масса. Коронавирус пока не отступает. В Европе вторая волна, а как с ней справятся — большой вопрос. Поначалу и Томас Бах с МОК в союзе с властями Токио и Оргкомитетом Игр заявляли, будто Олимпиада состоится вне зависимости от каких-либо обстоятельств — пусть даже число инфицируемых за сутки продержится на прежнем уровне. Мол, слишком велики издержки от отмены и весомы сделанные финансовые затраты. Сейчас позиция ответственных за ОИ уже не так однозначна.





Так что оставлять вероятность того, что именно коронавирус послужит причиной для отмены ЧМ в Минске, также исключать нельзя. И это будет удобным выходом из положения для Международной федерации и самого Фазела.





Что касается ФХБ, то ее новый глава Дмитрий Басков подчеркивает: с международными партнерами налажен тесный контакт, и подвоха от них ждать не стоит. Тем не менее пока вопрос открыт.









Командный чемпионат Европы по легкой атлетике





Сообщение о переносе крупного турнира пришло буквально на днях и, собственно, послужило толчком, чтобы устроить некоторую ревизию. Увы, но это действительно так: командный чемпионат Европы по легкой атлетике, который в рамках Суперлиги должен был состояться на стадионе "Динамо", там не пройдет. Пройдет где-то в другом месте, но не в Минске по "техническим причинам" — таково официально озвученное препятствие для визита легкоатлетов в Беларусь 19-20 июня.





Здесь надо понимать важные вещи. Во-первых, мы на должном уровне организовали исторический матч Европа — США. Во-вторых, на стадионе "Динамо" прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Европейских игр-2019. Нареканий со стороны иностранных гостей не имелось. Напротив, все они высказывались исключительно комплиментарно. Стало быть, вопросов к технической части форумов не нашлось. Остается подозревать очевидное: Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕЛА) отреагировала на события в стране.









Этап Кубка мира по биатлону в Раубичах





Страшно сказать, соревнования столь крупного уровня — не равнять же с кубковым мировым этапом евроконтинентальный форум — Беларусь не принимала аж с 90-х годов. То есть большой мировой биатлон вернется в страну спустя двадцать с лишним лет! Хотя препятствий хватает, пусть на днях премьер-министр Беларуси Роман Головченко и распорядился создать Оргкомитет по подготовке проведения данного мероприятия.





Кстати, точных его дат пока нет. Ясно одно: этап в Раубичах пройдет после Олимпийских игр в Пекине-2022. А это в середине марта — время, когда в наших широтах уже изрядные трудности с наличием снега. Проверочные примеры — фристайл и лыжная акробатика. В их календаре Раубичи всегда запланированы на конец февраля — начало марта. Тот же, кто там регулярно бывает, не даст соврать: спортсмены соревнуются в условиях, далеких от зимних идеальных.





Да и не стоит забывать, что подменить Раубичи не так уж сложно. В случае чего один горнолыжный курорт может принять два смежных этапа — и не обязательно подобное решение принимать задолго до срока. Взять хотя бы следующий сезон, где первые шесть этапов состоятся на трех стадионах. К тому же в 2018 году на посту президента ИБУ Андреса Бессеберга, в отношении которого ведется коррупционное расследование, сменил Олле Далин. И сейчас ни в чем нельзя быть уверенным...





Отборочный раунд женского чемпионата Европы по волейболу





Он при участии национальных команд Беларуси, Эстонии и Швейцарии должен был состояться еще 18-23 августа. А подобное право Европейская конфедерация волейбола доверила нашей стране еще в начале июня, когда ситуация с коронавирусом вроде бы начала стабилизироваться в Старом Свете. Впрочем, эти планы были актуальными немногим более месяца — в середине июля появилось сообщение о том, что в конце августа отборочный раунд ЧЕ не пройдет.









Новые даты квалификационных матчей — январь 2021-го. О том, чтобы их принял кто-то другой — либо эстонцы, либо швейцарцы, — не сообщается. До часа "Х" два с гаком месяца, и Беларусь готовится принять этот важный старт.





Чемпионат Европы по фехтованию





Пожалуй, в данном случае все стороны вышли с наименьшими потерями — во всяком случае, репутационными. Потому что бог его знает, какие финансовые затраты понес Минск от подготовки к европейскому континентальному первенству и его отмены. Думается, все же не слишком большие.





Чемпионат Европы по фехтованию был запланирован поначалу на привычные июньские сроки 2020-го. Учитывая, что в начале весны всюду был спорт поставлен на паузу и не было никакой ясности с тем, когда возобновятся состязания, не имелось, отложен оказался и наш турнир. Вскоре было найдено ему новое место в расписании — апрель 2021-го. Правда, впоследствии Европейская конфедерация фехтования (ЕКФ), что называется, опомнилась: незачем, мол, с разницей в пару месяцев проводить два слета для лучших фехтовальщиков Европы. Логично, тем более не только в этом летнем виде спорта в преддверии Олимпиады принято аналогичное решение.





Этап Кубка мира в Раубичах по фристайлу





Наш спорткомплекс закрепился в расписании ФИС как место проведения Кубка мира прочнее прочного. В этом десятилетии лыжные акробаты не заглядывали сюда считанное количество раз. Препятствием не являлось ничто — даже отсутствие снега. Работали снежные пушки, трудился без устали персонал — кое-как, но удавалось провести этап. С технической точки зрения, нет сомнений, удастся снова. Если, конечно, ФИС не задумает перекроить изначальный календарь сезона. Пока подобных сообщений нет, и не факт, что будут.





Всемирная шахматная Олимипада-2022





В октябре 2018 года на конгрессе Международной шахматной федерации в Батуми Беларусь получила право провести в августе 2022 года Всемирную шахматную олимпиаду, а также конгресс ФИДЕ, женский Кубок мира в 2020 году и мужской в 2021-м. Ничего из этого пакета за нашей стороной к началу ноября не осталось — ФИДЕ лишила всего. Правда, ее Совет заявляет, что с политикой это никоим образом не связано. Всему виной — отсутствие предоставленных белорусской стороны финансовых обязательств. "Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку", — говорится в заявлении.





Точные суммы представители ФИДЕ не называют, хотя отмечают, что они достаточные.

