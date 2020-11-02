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За несколько дней Фонд спортивной солидарности собрал более 16 тыс долларов для Мазуренок, Куделич и Борисевич на подготовку к Олимпиаде

Как сообщалось ранее, Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств для подготовки спортсменок Ольги Мазуренок, Светланы Куделич и Дарьи Борисевич к Олимпиаде в Токио.



По итогам нескольких дней совокупно трем спортсменкам собрано 13760 долларов.

В других платежных системах спортсменкам перечислят еще 2,5 тыс долларов. Таким образом, совокупно собрано 16200 тыс долларов.

В ближайшее время Фонд спортивной солидарности объявит сборы еще по нескольким спортсменам.

Напомним, многие спортсмены, публично высказавшиеся о происходящем в стране, были лишены стипендий или финансирования к стартам, отчислены из сборной или уволены из Минспорта.
Tribuna
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