







По итогам нескольких дней совокупно трем спортсменкам собрано 13760 долларов.





В других платежных системах спортсменкам перечислят еще 2,5 тыс долларов. Таким образом, совокупно собрано 16200 тыс долларов.





В ближайшее время Фонд спортивной солидарности объявит сборы еще по нескольким спортсменам.





Напомним, многие спортсмены, публично высказавшиеся о происходящем в стране, были лишены стипендий или финансирования к стартам, отчислены из сборной или уволены из Минспорта.