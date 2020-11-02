Пьяный российский боксер избил до комы партнера по сборной
Член сборной России по боксу Никита Иванов избил своего партнера по команде Бассира Мирсиябова в поезде.
Спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний Иванов немного выпил, после чего поругался с Мирсиябовым.
Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому.
На данный момент он находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.
Источник: pressball.by
16:01 02/11/2020
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