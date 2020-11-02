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Пьяный российский боксер избил до комы партнера по сборной

Член сборной России по боксу Никита Иванов избил своего партнера по команде Бассира Мирсиябова в поезде.

Спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний Иванов немного выпил, после чего поругался с Мирсиябовым.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому. 

На данный момент он находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.
Источник: pressball.by
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